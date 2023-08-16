Минобороны РФ обвинило США в подготовке к новой пандемии

Фото: 123RF/yacobchuk

Американская сторона начала готовиться к новой пандемии с помощью поиска мутаций вирусов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

К подобным выводам он пришел на основании того, что в июле Вашингтон создал Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Его возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности – генерал-майор Военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс.

В список главных направлений учрежденного управления попали мероприятия по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов. Также в перечне числится внедрение передовых технологий в биопроизводство, отметил Кириллов. По его словам, из этого следует, что США, как и в 2019 году, начали готовиться к новой пандемии.

В ходе брифинга Кириллов добавил, что Вашингтон способен осуществить полноценный комплекс военно-прикладных мероприятий с опасными патогенами, которые являются компонентами биологического оружия.

"Вспышка лихорадки Эбола в 2014–2016 годах в Уганде, Кении, Гвинее, Либерии стала поводом значительного расширения присутствия сотрудников Института инфекционных болезней сухопутных войск США в этих африканских странах для получения образцов живых вирусов смертельно опасных заболеваний", – заявил он.

Производственно-экспериментальная база института, продолжил генерал-лейтенант, может быть использована в мировом мониторинге биологической обстановки, а также может осуществлять меры по военно-прикладным работам с опасными патогенами. Речь идет в том числе о мероприятиях по усилению патогенных свойств возбудителей опасных болезней для человека и животных.

Вместе с этим Кириллов не исключил, что американская сторона способна задействовать свои биологические оборонительные технологии в наступательных целях. Кроме того, США могут для глобального господства создать кризисные ситуации биологического характера, заключил он.

Ранее Кириллов представил список людей, которые были задействованы в военно-биологических программах США на Украине. По его словам, указанные лица пытаются скрыть информацию о деятельности с возбудителями инфекций и испытаниях препаратов на гражданах и бойцах украинской стороны. Минобороны назвало гендиректора компании Wooden Horse Strategies, директора фонда "Украина 3000" Марину Антонову причастной к этим действиям.

Минобороны РФ выразило озабоченность вспышками птичьего гриппа из-за опытов США на Украине