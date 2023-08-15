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Американцы открыли биолаборатории на украинской территории в рамках реализации программ Пентагона по разработке биологического оружия, рассказал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter телеведущего Такера Карлсона, где опубликовано интервью с политиком.

Кеннеди-младший признал, что Вашингтон занимается разработкой биологического оружия. Кроме того, по его словам, речь идет об уникальных видах синтетической биологии и новейших технологиях, которые не были известны человечеству еще поколение назад.

Демократ обратил внимание, что американские специалисты вновь запустили биолаборатории в 2001 году. Данное направление деятельности хорошо профинансировал Пентагон, подчеркнул Кеннеди-младший.

"Но они переживали, потому что нарушение Женевской конвенции – это тяжелое преступление, поэтому они не стали полноценно развивать программу биологического оружия, а передали контроль над этим в подразделение министерства здравоохранения", – объяснил он.

Политик отметил, что ущерб от применения биологического оружия почувствуют все, поэтому необходимо параллельно разрабатывать вакцины.

В мае начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что США начали проводить на территории Украины разработку биологического оружия.

Минобороны США занимается изучением инфекций, представляющих значение для экономики, но все исследования ведутся за пределами территории страны. Они изучают заболевания в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников, подчеркнул он.

По его словам, Штаты изучают и возбудителей различных болезней, которые характерны для определенного района или региона, тем самым улучшая методы биологической защиты личного состава своей армии.



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