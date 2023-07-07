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Соединенные Штаты завершили ликвидацию своих запасов химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского сенатора Митча Макконнелла.

Данный политик представляет штат Кентукки, в котором располагается военный объект, занимавшийся утилизацией.

По словам сенатора, уничтожение последней партии химоружия в США является эпохальным достижением, ставшим результатом сотрудничества американских властей и руководства штата в течение нескольких десятилетий.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских военнослужащих запрещенными химическими боеприпасами.

Владимир Путин сообщил, что российская сторона выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют созданию биологического и токсинного оружия.

Эксперт ответил на вопросы о военно-биологической деятельности США