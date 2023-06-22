РФ выступает за укрепление препятствующих созданию токсинного оружия механизмов – Путин

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Российская сторона выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют созданию биологического и токсинного оружия, заявил Владимир Путин в приветствии участникам IV Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

По словам президента, взаимодействие между странами в этих целях следует осуществлять на равноправной основе, при уважении суверенитета.

Путин указал на тот факт, что идеи о нераспространении токсинного оружия встречают сопротивление со стороны некоторых государств. Вместе с этим он напомнил о Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которая действует уже более полвека.

"Более того, полезные инициативы по упрочению соответствующего нераспространенческого режима нередко встречают противодействие со стороны ряда государств, стремящихся использовать существующие международные проблемы для обеспечения собственной биологической безопасности за счет других", – передает слова Путина сайт Кремля.

Российский лидер указал на сильную значимость наращивания коллективных усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемиями. Он подчеркнул, что специалисты из РФ готовы принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций на всей планете.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что Вашингтон выводит насекомых, которые могли бы стать переносчиками нехарактерных для них вирусов. По его словам, уже были обнаружены культуры комаров, инфицированных вирусом гепатита B.

Он отметил, что в Штатах практически не ведется контроль за частными лабораториями, которые работают с особо опасными патогенами. Так, Белый дом за последние годы сильно увеличил количество биолабораторий с уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4.



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