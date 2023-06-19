Сальдо заявил, что восстановление Каховской ГЭС начнется, когда ВСУ будут отодвинуты

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Восстановление Каховской ГЭС начнется, когда украинские войска будут отодвинуты на безопасное расстояние. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Безусловно, после достижения целей СВО или даже раньше, когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС", – приводит его слова РИА Новости.

Сальдо заявил, что другого выбора просто нет, так как на ГЭС слишком сильно завязаны экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма. Он назвал восстановление ГЭС принципиальным вопросом, но подчеркнул, что конкретные планы и проекты будут составляться позже.

Плотина Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По словам российских властей, теракт спланировала украинская сторона.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

Количество погибших в Херсонской области после взрыва дамбы Каховской ГЭС достигло 35 человек.

Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден