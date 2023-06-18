18 июня, 21:45Происшествия
Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 35
Фото: ТАСС/АР
Количество погибших в Херсонской области после взрыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 35 человек. Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.
"Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики – вакцинировано уже 2380 человек", – отметил он.
Алексеенко также добавил, что ветеринарная служба и коммунальщики утилизировали около тысячи павших животных. Специалисты сразу обеззараживают место их гибели, вакцинируют всех домашних и сельскохозяйственных животных, чтобы не допустить вспышек инфекций.
Дезинфекцию на затопленных территориях с использованием специализированной техники также проводят работники Минобороны и МЧС Росси, напомнил Алексеенко.
До этого было известно о 25 погибших.
Плотина Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По словам российских властей, теракт спланировала украинская сторона.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.
В свою очередь, в МЧС РФ рассказали, что ЧП на ГЭС с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей было отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских ГЭС. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден
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