Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 35

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Количество погибших в Херсонской области после взрыва дамбы Каховской ГЭС увеличилось до 35 человек. Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

"Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики – вакцинировано уже 2380 человек", – отметил он.

Алексеенко также добавил, что ветеринарная служба и коммунальщики утилизировали около тысячи павших животных. Специалисты сразу обеззараживают место их гибели, вакцинируют всех домашних и сельскохозяйственных животных, чтобы не допустить вспышек инфекций.

Дезинфекцию на затопленных территориях с использованием специализированной техники также проводят работники Минобороны и МЧС Росси, напомнил Алексеенко.

До этого было известно о 25 погибших.

Плотина Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По словам российских властей, теракт спланировала украинская сторона.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.

В свою очередь, в МЧС РФ рассказали, что ЧП на ГЭС с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей было отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижняя и последняя) ступенью каскада Днепровских ГЭС. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден