МЧС отнесло ЧП на Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера

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ЧП на Каховской ГЭС с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", – заявил глава ведомства Александр Куренков.

В соответствии с действующим законодательством РФ, сумма ущерба от ЧС в регионе стала основанием для федерального уровня реагирования. Уточняется, что координация мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации будет осуществляться правкомиссией.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. Российские власти обвинили в этом Киев, президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с этим мнением. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства ЧП расследуются.

По данным МЧС, спасатели эвакуировали 7 248 человек, в том числе 421 ребенка и 138 маломобильных граждан.

Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля