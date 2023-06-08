За разрушением Каховской ГЭС стоит Киев – Лукашенко

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Украинские власти и ВСУ стоят за разрушением Каховской ГЭС, выразил мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", – приводит ТАСС слова белорусского лидера.

Как добавил Лукашенко, пока украинские власти привлекают внимание к Каховской ГЭС, "никто не говорит" о потерях, которые понесли ВСУ в ходе попытки контрнаступления.

Президент Белоруссии также отметил "аккуратную, осторожную позицию" США, которые не смогли сказать, кто ответственен за разрушение ГЭС.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

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Кроме того, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о попытках ВСУ вести наступление в Запорожской области. Однако, как передают российские военные и местные власти, атаки украинской армии успешно отражаются на всех направлениях.

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