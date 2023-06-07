Медведев: Россия должна остановить ВСУ и перейти в наступление

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Россия должна остановить контрнаступление ВСУ, а после начать собственное наступление, написал в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому. – Прим. ред.) и компании не только постов, но и самой жизни. Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль", – заявил он.

По словам политика, США уберут Зеленского руками "радикальных отморозков", которые расправятся с украинским лидером, обвинив того в измене родины и делу Бандеры.

Медведев добавил, что поэтому киевский режим вынужден идти до конца, "отправляя на погибель тысячи отмобилизованных". При этом политик призвал не недооценивать Украину, так как Запад настроен "стереть Россию с лица земли".

Как уточнил зампред Совбеза РФ, сейчас главными задачами России являются сдерживание украинского контрнаступления, а после этого развитие собственного. Он подчеркнул, что у ВС РФ есть для этого все необходимое преимущество.

Ранее Медведев заявил, что возврата к "светлому" прошлому для уехавших не будет. По мнению политика, любой будущий политический лидер, который попробует изменить возникший с 2022 года дискурс развития страны, будет воспринят как изменник.

Как объяснил зампредседателя Совбеза, сейчас ситуация похожа на события Великой Отечественной войны, когда в каждой семье была свежа память о страшных событиях.

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