16:01Политика
Борьба с неоколониализмом не должна становиться враждой с гражданами Запада – Медведев
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Борьба с неоколониализмом не должна превращаться во вражду с гражданами западных стран. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он обратил внимание на необходимость более решительных мер для борьбы с неоколониализмом. Политик подчеркнул, что следует сосредоточиться на уничтожении неравенства и на содействии сбалансированному развитию мира.
По словам Медведева, колониальная система уже потерпела крах, однако ее наследие осталось.
"Принятые за прошедшие десятилетия меры, скажем прямо, не смогли полностью искоренить опасное колониальное наследие", – цитирует замглавы Совбеза ТАСС.
Он добавил, что целый ряд стран не принимает формирование многополярного мира.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону необходимо отказаться от попыток применять доктрину прав человека для своих геополитических игр и разрушения суверенитета других государств. Дипломат считает, что в современном сложном мире важно защищать и сохранять основополагающие принципы международного согласия.
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