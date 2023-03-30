Борьба с неоколониализмом не должна становиться враждой с гражданами Запада – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Борьба с неоколониализмом не должна превращаться во вражду с гражданами западных стран. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на необходимость более решительных мер для борьбы с неоколониализмом. Политик подчеркнул, что следует сосредоточиться на уничтожении неравенства и на содействии сбалансированному развитию мира.

По словам Медведева, колониальная система уже потерпела крах, однако ее наследие осталось.

"Принятые за прошедшие десятилетия меры, скажем прямо, не смогли полностью искоренить опасное колониальное наследие", – цитирует замглавы Совбеза ТАСС.

Он добавил, что целый ряд стран не принимает формирование многополярного мира.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону необходимо отказаться от попыток применять доктрину прав человека для своих геополитических игр и разрушения суверенитета других государств. Дипломат считает, что в современном сложном мире важно защищать и сохранять основополагающие принципы международного согласия.

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