Россия в прошлом дважды спасала США от распада – Патрушев

Фото: kremlin.ru

Россия уже дважды в истории спасала Соединенные Штаты от развала – в XVIII и XIX веках. Об этом в интервью "Российской газете" заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Россия – исторический защитник суверенитета и государственности любых народов. <...> Она как минимум дважды спасала сами США – во время Войны за независимость и Гражданской войны", – сказал он.

По его словам, в настоящее время в Штатах усиливаются противоречия между партиями, финансовыми структурами и корпорациями. Однако на этот раз, отмечает Патрушев, Россия не будет спасать США, хоть ее культура и основана на сострадании и милосердии.

Секретарь Совбеза уверен, что и простые американцы сегодня ничего не станут делать для сохранения целостности страны.

Основная проблема США заключается в их чрезмерной увлеченности геополитическими играми, считает Патрушев. Вашингтон игнорирует собственные проблемы, а параллельно, например, разрабатывает биологическое оружие для уничтожения народов неугодных стран.

На данный момент Соединенные Штаты сталкиваются еще с одной проблемой, утверждает представитель Совбеза. Дело в том, что финансовая модель, где все проблемы решались "заливанием деньгами", не может работать вечно, в результате с падением доверия к доллару в США разовьется мощный кризис.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предположения о распаде РФ не соответствуют реальности. По его словам, соответствующие прогнозы подверстывают в угоду заинтересованным западным политикам.

В то же время он уверен, что у Соединенных Штатов больше шансов развалиться, чем у России. Реальное положение дел в США дает предпосылки для развития этого прогноза, уверен он.



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