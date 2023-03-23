Медведев заявил, что Запад хочет распада России на части

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада желают распада России на части. Об этом он сообщил в большом интервью российским СМИ.

"Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьезный ядерный щит, да еще и которая американцев не слушается? Совсем ни к чему" – заявил он.

Медведев считает, что желание Запада заключается в том, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России и разделить ее на крупные части. Впоследствии, считает зампред Совбеза РФ, страны Запада договорятся с каждой из этих частей и проведут их денуклеаризацию и демилитаризацию, чтобы потом прийти и предложить свои услуги.

Он отметил, что "такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить, особенно на условиях раздела наших национальных богатств".

Медведев также заявил, что Запад будет вмешиваться в выборы президента РФ в 2024 году. По его словам, страны Запада вмешивались в выборы с момента распада СССР.

"Они нас упрекают в том, что мы вмешиваемся, но они-то это делают неприкрыто с момента распада Советского Союза", – заявил он.

Ранее Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта в мире возросла. По его словам, угроза лишь увеличилась, а поставки иностранного вооружения на Украину приближают ядерный конфликт.



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