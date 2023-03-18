Зампред Совбеза РФ Медведев призвал граждан США вернуть себе страну

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа в своем телеграм-канале.

"Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона!", – написал Медведев.

Зампред Совета безопасности иронично добавил, что публикация появилась "по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа".

Ранее бывший американский лидер написал, что 21 марта его могут задержать. При этом Трамп отметил, что поводом для этого планируется назвать старые и не доказанные обвинения.

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