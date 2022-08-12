ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье Трампа – СМИ

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Агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде. Они вывезли около 20 коробок, сообщает газета The Wall Street Journal.

В коробках, по данным издания, находились документы, фотографии, записки и указ о помиловании экс-советника американского лидера Роджера Стоуна, а также ряд данных о президенте Франции.

Кроме того, агенты изъяли "совершенно секретные" документы, которые по правилам должны храниться в специальных госучреждениях.

Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. По его словам, это нападение радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты.