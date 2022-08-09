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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что об обыске его заранее не уведомили. По его словам, это нападение радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден привел страну к упадку. Он назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков, потерю энергетической независимости и другие проблемы.

До этого Трамп назвал США нацией, которая находится в упадке. По его словам, действующие власти напрасно читают нравоучения другим странам, когда невинных американцев убивают на улицах. Бывший американский лидер считает, что закон в Штатах попран. Он также назвал слабой политику предотвращения преступлений.