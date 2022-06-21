Трамп назвал экономическое положение в США "огромной бедой"

Фото: AP Photo/Mark Humphrey

Бывший президент США Дональд Трамп критически оценил экономическое состояние страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика каналу Newsmax.

"Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии", – заявил экс-глава государства.

По мнению Трампа, США находятся "в огромной беде". Политик отметил, что на фоне экономического кризиса возможен дальнейший рост стоимости бензина – вплоть до семи долларов за галлон или выше.

В настоящий момент цены на бензин в США превысили отметку в 5 долларов за галлон, что стало антирекордом страны. По оценке министра финансов США Джанет Йеллен, американская экономика продолжит замедляться.

Ранее Федеральная резервная система США впервые почти за 30 лет приняла решение о повышении базовой процентной ставки. Новое значение равно 1,5–1,75%.

