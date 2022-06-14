В США отметили увеличение доходов РФ от продажи нефти

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Американская администрация считает, что РФ увеличила доходы от продажи нефти по всему миру. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.
Как он пояснил, РФ продает меньше нефти в пересчете на баррели, чем до начала спецоперации по защите Донбасса, но из-за роста цен РФ может получать больше прибыли.
"Я уделяю все более пристальное внимание тому, что мы можем сделать не только для того, чтобы остановить поток российской нефти в нашу страну и другие страны, входящие в наши альянсы, но и как уменьшить доходы, которые получает Россия", – передает ТАСС слова Адейемо.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Москва получала ограниченную прибыль с продажи нефти на мировых рынках. Она отметила, что на рынках необходим товар РФ для сдерживания роста глобальных цен на нефть. По ее словам, это нужно и во избежание скачка, способного спровоцировать мировую рецессию.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже увеличивает продажи нефти на альтернативных Европе рынках, а в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.
Глава МИД РФ подчеркнул, что нефть не подчиняется политике и не следует приказам. По его словам, спрос на нефть есть, а из-за уровня цен, установленного в результате западной политики, Москва не испытывает потерь бюджета.
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