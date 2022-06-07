Глава Минфина США заявила о планах ограничит прибыль Москвы от нефти

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США заинтересованы в том, чтобы Москва получала ограниченную прибыль с продажи нефти на мировых рынках. Об этом заявила глава Минфина Джанет Йеллен.

Она отметила, что на рынках необходим товар РФ для сдерживания роста глобальных цен на нефть. По ее словам, это нужно и во избежание скачка, способного спровоцировать мировую рецессию.

Йеллен подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена сделала все возможное для снижения цен на энергоресурсы. Она отметила, что без решения о высвобождении нефти из национальных стратегических резервов стоимость бензина в США была бы еще выше.

"Наша страна является частью мирового нефтяного рынка, который подвержен геополитическим воздействиям. Ввиду глобальной природы этого рынка для нас почти невозможно оградить себя от потрясений наподобие тех, что происходят в России и движут мировыми ценами на нефть", – приводит слова министра финансов РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже увеличивает продажи нефти на альтернативных Европе рынках, а в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. Комментируя введение шестого пакета санкций ЕС против России, глава МИД подчеркнул, что нефть не подчиняется политике и не следует приказам. По его словам, спрос на нефть есть, а из-за уровня цен, установленного в результате западной политики, Москва не испытывает потерь бюджета.

