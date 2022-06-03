Политика европейских стран в сфере энергетики привела к кризису – Путин

Фото: kremlin.ru

Кризис на мировом энергетическом рынке был спровоцирован недальновидной политикой европейских стран, заявил Владимир Путин.

"Вторая причина, это недальновидная политика европейских стран, прежде всего, Еврокомиссии в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит", – сказал президент России в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Путина, многие политические силы США и в Европы спекулируют на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата.

"Начали продвигать эту зеленую повестку, в том числе в энергетике", – добавил Путин.

Ранее Путин назвал политику европейских стран в энергетической сфере экономическим самоубийством. По его мнению, вместе с российскими энергоресурсами из Европы уйдет возможность повышения экономической активности. Также, по словам президента, страны Запада завышают возможности альтернативной энергетики по внутриполитическим причинам, занижая при этом значимость традиционной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.