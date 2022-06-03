Эксперт объяснил, как увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ повлияет на РФ

Фото: depositphotos/bashta
Европейцы и американцы все еще рискуют летом столкнуться с рекордными ценами на топливо, несмотря на решение нефтедобывающих стран увеличить добычу. Об этом Москве 24 рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в рамках сделки ОПЕК+ договорились нарастить ее добычу на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе. Этого удалось достичь за счет равномерного перераспределения между двумя месяцами сентябрьской квоты объемом в 432 тысячи баррелей в сутки. Произошло это на фоне принятого в Евросоюзе шестого пакета антироссийских санкций, в который вошло отложенное частичное эмбарго на черное золото из РФ. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, решение ОПЕК поспособствует ценовой стабильности.
Пикин объяснил, что принципиально решение ОПЕК ситуацию на нефтяном рынке не меняет. По его словам, это некий отклик на более высокий спрос, который ожидается в мире этим летом. "В совокупности это увеличение дает прирост за два месяца всего лишь на чуть больше чем 400 тысяч баррелей в сутки. Сентябрьскую квоту добычи располовинили, и теперь эти объемы придут на рынок чуть раньше. А какие решения будут в сентябре, станет понятно летом", – уточнил он.
Эксперт подчеркнул, что Россия постепенно восстанавливает добычу нефти до докризисного уровня: прошедший май уже близок к этим показателям. При этом цены, по которым Россия продает нефть, лучше, чем в прошлом году.
"Денежные поступления от продажи нефти, на мой взгляд, даже увеличились. С учетом тех цен, которые не хуже, чем в начале года, и лучше, чем в прошлом году. Конечно, объемы снизились, это факт. Но в целом бюджет будет сильно профицитный в этом году", – прогнозирует Пикин.
Действия ОПЕК по увеличению квоты на добычу нефти летом не позволят преодолеть мировой энергетический кризис, уверяет эксперт. "Эта ситуация, с одной стороны, стала следствием шоковых изменений спроса и предложения вслед за ним во время пандемии. С другой стороны, она имеет рукотворный политический характер. В таком виде этот кризис будет продолжен, и увеличение квот добычи на это не сильно влияет. Кардинально это проблему не решает", – сказал он.
Возможно, с нехваткой топлива на заправках этим летом европейцы и американцы все же не столкнутся, при этом рост цен на него продолжится, считает специалист. "Мы можем увидеть очередные исторические рекорды цен на заправках и в США, и в Европе. Европейцы и так уже покупают бензин по немыслимым ценам. У американцев цена тоже находится на исторически высоких значениях. И не факт, что стоимость снизится", – заключил Пикин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается продавать энергоносители себе в убыток. Если где-то спрос на них сократится, то на других рынках он увеличится, произойдет переориентация потоков, подчеркнул представитель Кремля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: