Эксперт объяснил, как увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ повлияет на РФ

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Европейцы и американцы все еще рискуют летом столкнуться с рекордными ценами на топливо, несмотря на решение нефтедобывающих стран увеличить добычу. Об этом Москве 24 рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в рамках сделки ОПЕК+ договорились нарастить ее добычу на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе. Этого удалось достичь за счет равномерного перераспределения между двумя месяцами сентябрьской квоты объемом в 432 тысячи баррелей в сутки. Произошло это на фоне принятого в Евросоюзе шестого пакета антироссийских санкций, в который вошло отложенное частичное эмбарго на черное золото из РФ. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, решение ОПЕК поспособствует ценовой стабильности.

Пикин объяснил, что принципиально решение ОПЕК ситуацию на нефтяном рынке не меняет. По его словам, это некий отклик на более высокий спрос, который ожидается в мире этим летом. "В совокупности это увеличение дает прирост за два месяца всего лишь на чуть больше чем 400 тысяч баррелей в сутки. Сентябрьскую квоту добычи располовинили, и теперь эти объемы придут на рынок чуть раньше. А какие решения будут в сентябре, станет понятно летом", – уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия постепенно восстанавливает добычу нефти до докризисного уровня: прошедший май уже близок к этим показателям. При этом цены, по которым Россия продает нефть, лучше, чем в прошлом году.

"Денежные поступления от продажи нефти, на мой взгляд, даже увеличились. С учетом тех цен, которые не хуже, чем в начале года, и лучше, чем в прошлом году. Конечно, объемы снизились, это факт. Но в целом бюджет будет сильно профицитный в этом году", – прогнозирует Пикин.





Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития Посмотрите, как на решение по ОПЕК+ отреагировал рынок. Нефть все равно находится на отметке около 120 долларов за баррель. Цена смотрит вверх. Потому что геополитическая напряженность остается, решения по нефтяному эмбарго в отношении России – тоже.

Действия ОПЕК по увеличению квоты на добычу нефти летом не позволят преодолеть мировой энергетический кризис, уверяет эксперт. "Эта ситуация, с одной стороны, стала следствием шоковых изменений спроса и предложения вслед за ним во время пандемии. С другой стороны, она имеет рукотворный политический характер. В таком виде этот кризис будет продолжен, и увеличение квот добычи на это не сильно влияет. Кардинально это проблему не решает", – сказал он.

Возможно, с нехваткой топлива на заправках этим летом европейцы и американцы все же не столкнутся, при этом рост цен на него продолжится, считает специалист. "Мы можем увидеть очередные исторические рекорды цен на заправках и в США, и в Европе. Европейцы и так уже покупают бензин по немыслимым ценам. У американцев цена тоже находится на исторически высоких значениях. И не факт, что стоимость снизится", – заключил Пикин.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается продавать энергоносители себе в убыток. Если где-то спрос на них сократится, то на других рынках он увеличится, произойдет переориентация потоков, подчеркнул представитель Кремля.

