Россия не будет продавать энергоносители себе в убыток – Песков

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Россия не станет продавать нефть себе в убыток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", – цитирует его RT.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны Запада сейчас обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Для этого, по его словам, Вашингтон и Брюссель ищут способы сдерживания цен на топливо.
31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца текущего года отказаться от 90% нефтяного импорта из РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Байден рассказал о попытках ЕС заставить Россию продавать нефть дешевле
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