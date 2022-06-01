Байден допустил возможность продолжения закупок нефти в РФ по ценам ниже рынка

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Президент США Джо Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер дал понять, что США вместе с союзниками ищут варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что с 27 мая заправляться бензином по льготным ценам в Венгрии смогут только автомобили с регистрационными знаками этой страны. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отметил, что цена на бензин в Венгрии является одной из наиболее привлекательных в Европе, по этой причине в стране развился так называемый бензиновый туризм, особенно вдоль границ.

До этого французский политик Стефан Буффето заявил, что Европа допустила оплошность в политике в отношении России. Он считает, что Москву нужно было сделать союзником после распада СССР.

Эксперт напомнил, что в 1917 году страны союзничали. Однако Европа приняла решение следовать американской доктрине. При этом в США рассчитывали уйти из региона, если бы произошло сближение Западной Европы и России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит весь энергетический рынок.

До этого сообщалось, что общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта выросли на 77,7% и составили 4,4 миллиарда евро. При этом импортный объем, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, сократился на 27,8%. Рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.

