Экономист описала сценарии влияния санкций на ВВП РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола описала сценарии влияния санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе, сообщает РБК.

Она отметила, что санкции, ограничивающие импорт товаров в РФ, могут снизить ВВП страны на 4-18%, а ограничения на экспорт – на 1-25%.

Симола выразила мнение, что торговые ограничения окажут существенный негативный эффект, если РФ не найдет альтернативные рынки для реализации товаров.

При действующих санкциях валовая добавленная стоимость в экономике РФ может сократиться почти на 4%. При втором сценарии, когда развитые страны полностью прекратят поставки в Россию, – падение общей добавленной стоимости достигнет 10%. Третий сценарий предполагает, что в случае полного прекращения импорта в РФ ВВП сократится на 18%.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций, которые ввел Запад против России. Так она ответила министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая ранее обвинила Москву в грядущем продовольственном кризисе.

Захарова отметила, что непонимание прямой причины роста цен является признаком глупости или намеренного введения общественности в заблуждение. Она подчеркнула, что развал государственности Украины также является делом рук Запада.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты, утверждая, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Азовского и Черного морей, сознательно переворачивают все с ног на голову.

Дипломат подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией, сложившейся на международных продовольственных рынках, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.

