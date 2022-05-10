Минфин опроверг прогноз о падении российского ВВП на 12%

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Информация о сильнейшем с 1994 года падении ВВП по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности, заявили в Минфине РФ.
"В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики", – приводит сообщение Минфина РИА Новости.
Там подчеркнули, что подготовка макроэкономических прогнозов не входит в полномочия ведомства.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что рост ВВП России в годовом выражении составил по итогам марта 1,6%. По данным ведомства, на это повлияло промышленное производство. Темпы роста данной отрасли снизились до 3% в годовом выражении после 6,3% на момент февраля 2022 года.
Набиуллина заявила, что снижение ВВП в России составит 8–10%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: