Минфин опроверг прогноз о падении российского ВВП на 12%

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Информация о сильнейшем с 1994 года падении ВВП по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности, заявили в Минфине РФ.

"В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики", – приводит сообщение Минфина РИА Новости.

Там подчеркнули, что подготовка макроэкономических прогнозов не входит в полномочия ведомства.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что рост ВВП России в годовом выражении составил по итогам марта 1,6%. По данным ведомства, на это повлияло промышленное производство. Темпы роста данной отрасли снизились до 3% в годовом выражении после 6,3% на момент февраля 2022 года.

