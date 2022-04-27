В Минэкономразвития сообщили о замедлении годового роста ВВП РФ

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Рост ВВП России в годовом выражении составил по итогам марта 1,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор российского Минэкономразвития.
"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2022 года рост ВВП замедлился до 1,6% г/г после 4,3% г/г в феврале и 5,8% г/г в январе", – указано в отчете.
В ведомстве сообщили, что наибольшее влияние на замедление ВВП России оказало промышленное производство. Темпы роста данной отрасли снизились до 3% в годовом выражении после 6,3% на момент февраля 2022 года.
Темпы роста выпуска в пищевой промышленности, химическом комплексе и металлургии снизились, но сохранились в положительной области. А полноценное прибавление эксперты отметили в темпах роста добычи полезных ископаемых – на 7,8%.
Ранее в апреле председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская экономика перешла к повышенному темпу инфляции. По итогам года она может составить 20%, отметил специалист.
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