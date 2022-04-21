Набиуллина заявила, что РФ не грозит дефолт

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

России не грозит дефолт, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"У России есть все необходимые финансовые ресурсы", – отметила она, выступая в Госдуме.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ вступает в период структурных изменений из-за санкций Запада.

По ее словам, у России пока остаются резервы, однако они конечны. Период экономической трансформации начнется во втором квартале или начале третьего квартала текущего года. Стране придется искать новые модели ведения бизнеса, заключила глава регулятора.

До этого Набиуллина отмечала, что показатели инфляции в 2022 и 2023 годах могут оказаться выше, чем предполагалось ранее, ВВП в ближайшие кварталы снизится. При этом она подчеркивала, что ЦБ не допустит раскручивания инфляционной спирали.