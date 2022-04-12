В Минфине опровергли объявление Россией дефолта по евробондам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Информация об объявлении Россией дефолта по евробондам не соответствует действительности. Об этом заявили в министерстве финансов РФ.

Ранее CNN опубликовало на своем сайте статью о том, что Россия якобы объявила дефолт. В издании обратили внимание на тот факт, что Минфин РФ осуществил обязательства по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042 в рублях, а также на понижение агентством S&P кредитных рейтингов РФ до SD (выборочный дефолт).

"Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идет", – подчеркнули в ведомстве, отметив, что у РФ есть средства на обслуживание своих долговых обязательств.

В министерстве переадресовали претензии кредиторов по поводу выплат в рублях властям их государств, которые незаконно создали препятствия для должного исполнения Россией своих обязательств. Там пояснили, что финансовые организации США заблокировали осуществление выплат в валюте, из-за чего России, чтобы защитить права инвесторов, пришлось зарезервировать соответствующий объем средств в рублях в российском депозитарии.

"Введение данного запрета (Соединенными Штатами. – Прим. ред.) можно расценивать не иначе как очередное неисполнение нашими иностранными контрагентами своих контрактных обязательств, нарушающее интересы инвесторов в российские гособлигации из различных юрисдикций", – заключили в Минфине.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет объективных причин для возникновения дефолта, но есть потенциал для выполнения всех обязательств. По его словам, в стране может быть только "рукотворный дефолт".

