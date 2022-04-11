Песков оценил вероятность дефолта в РФ

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В России нет причин для возникновения дефолта, но есть потенциал для выполнения всех обязательств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в стране может быть только "рукотворный дефолт". При этом, отметил Песков, объективных причин для этого нет.

"Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но, с другой стороны, такая неконструктивная позиция наших оппонентов, она может осложнить ситуацию", – прокомментировал Песков понижение долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов РФ по обязательствам в иностранной валюте.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до SD/SD.

До этого индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов нескольких российских и белорусских компаний из 11 индексов. Указывается, что по этому поводу S&P Dow Jones провел консультацию с участниками рынка.

