S&P объявил об исключении бондов ряда российских компаний из 11 индексов

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Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов нескольких российских и белорусских компаний из 11 индексов. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте агентства.
Указывается, что по этому поводу S&P Dow Jones провел консультацию с участниками рынка. Среди компаний, чьи бонды решили исключить, оказались ALROSA Finance, "КамАЗ", Lukoil Capital, VEB Finance, "РЖД Капитал", банк "Зенит" и "Башнефть".
Ранее агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-". Также с "ВВВ-" до "CCC-" был понижен долгосрочный рейтинг в национальной валюте. В S&P заявили, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.
25 марта международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило о намерении отозвать кредитные рейтинги всех компаний России. До этого оно понизило рейтинг РФ сразу на шесть ступеней – с "Ваа3" до "В3". Речь идет о долгосрочном эмитенте в национальной и иностранной валюте и приоритетном необеспеченном долге.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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