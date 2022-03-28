Агентство Fitch отозвало рейтинги России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
"Отзыв был совершен в связи с введением санкций (в отношении России. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении пресс-службы Fitch.
Ранее Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении РФ, согласно которому с 15 апреля вводится запрет на предоставление услуг в области рейтингов юридическим лицам, организациям и органам, учрежденным в РФ.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в соответствии с введенными ограничениями уже заявило о намерении отозвать кредитные рейтинги всех компаний России.
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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