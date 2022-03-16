Fitch понизило долгосрочные рейтинги более 30 российских банков

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Международное агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка в иностранной валюте с "B" до "CC".

Помимо этого, кредитные организации были удалены из списка Rating Watch с негативным прогнозом.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, сказано, что краткосрочные рейтинги дефолта эмитента были понижены с "В" до "С".

В число банков с пересмотренным рейтингом вошли Райффайзенбанк, МКБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф банк".

3 марта Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с "ВВВ" до "В". Специалисты агентства обосновали свое решение санкциями, повышением микрофинансовых и геополитических рисков.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.