Fitch понизило долгосрочные рейтинги более 30 российских банков

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Международное агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка в иностранной валюте с "B" до "CC".
Помимо этого, кредитные организации были удалены из списка Rating Watch с негативным прогнозом.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, сказано, что краткосрочные рейтинги дефолта эмитента были понижены с "В" до "С".
В число банков с пересмотренным рейтингом вошли Райффайзенбанк, МКБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф банк".
3 марта Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России с "ВВВ" до "В". Специалисты агентства обосновали свое решение санкциями, повышением микрофинансовых и геополитических рисков.
Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Fitch понизило рейтинги Аэрофлота, "Почты России", РЖД, "Роснано" и "Автодора"
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