Moody's заявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило о намерении отозвать кредитные рейтинги всех компаний России. Об этом сообщает News.ru.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней – с "Ваа3" до "В3". Речь идет о долгосрочном эмитенте в национальной и иностранной валюте и приоритетном необеспеченном долге.

Позднее стало известно, что международное агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "ВВ+" до "CCC-". Также с "ВВВ-" до "CCC-" был понижен долгосрочный рейтинг в национальной валюте.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

