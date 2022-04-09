Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте были понижены до SD/SD.

Ранее индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов нескольких российских и белорусских компаний из 11 индексов. Указывается, что по этому поводу S&P Dow Jones провел консультацию с участниками рынка. Среди компаний, чьи бонды решили исключить, оказались ALROSA Finance, "КамАЗ", Lukoil Capital, VEB Finance, "РЖД Капитал", банк "Зенит" и "Башнефть".

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

