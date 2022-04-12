Минфин назвал ложной информацию о дефолте РФ по госдолгу

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Министерство финансов России опровергло сообщение американской телекомпании CNN о том, что РФ якобы объявила дефолт по госдолгу. Об этом сообщает ТАСС.

"Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам", – указали в ведомстве.

В Минфине пояснили, что у Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения своих долговых обязательств.

Кроме того, в ведомстве раскритиковали ограничительные меры властей США в финансовом секторе, назвав препятствия для осуществления платежей, погашения и обслуживания госдолга РФ в иностранной валюте нарушением контрактных обязательств со стороны контрагентов.

В министерстве подчеркнули, что претензии кредиторов должны быть направлены властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения РФ своих обязательств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ нет причин для возникновения дефолта, но есть потенциал для выполнения всех обязательств.