Экономика РФ вернется к уровню 2021-го через год – Торосов

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Российская экономика сможет вернуться уровню конца 2021-го уже через год. Об этом заявил первый заместитель главы Министерство экономического развития РФ Илья Торосов в интервью газете "Известия".

"Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями", – сказал Торосов.

По его словам, по разным направлениям вместе с бизнесом начинаются поиски путей решения проблем, в частности, выстраивание новых логистических цепочек.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ не планирует выходить на внутренний или внешние рынки заимствований в 2022 году. По его словам, если и будут осуществляться заимствования, то в первую очередь у внутренних инвесторов.

До этого правительство России одобрило проект льготного кредитования системообразующих организаций и их дочерних компаний. По данным проекта распоряжения, в 2022 году Минпромторгу России планируют выделить дополнительные бюджетные ассигнования. Их направят на реализацию программы льготного кредитования системообразующих организаций, занятых в области промышленности и торговли. Это позволит банкам возместить недополученные доходы по кредитам.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

