Запад пытается нанести удар по репутации России как надежного заемщика

На выборах во Франции лидирует Ле Пен, на втором месте находится Макрон, свидетельствуют официальные данные МВД Франции после подсчета более 50% голосов.

Запад всеми силами пытается нанести удар по репутации России как надежного заемщика, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Между странами ЕС сохраняются разногласия по вопросу об эмбарго на нефть из РФ, передают СМИ.

