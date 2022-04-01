Эксперт рассказал, что будет с ценами на электронику на фоне укрепления рубля

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Курс рубля никак не повлияет на изменение цен, так как пока он достаточно волатилен, существуют проблемы с выводом за рубеж. Об этом Москве 24 рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
По его словам, игроки рынка проводят распродажи – 20–30% от цены, на которую повысили. Проблема состоит и в том, что многие бренды ушли из России.
"Даже если курс будет меняться в худшую сторону для нас – эти бренды не будут представлены в России дальше. Их люди покупают. Конечно, в дальнейшем их могут поставлять через Китай и Казахстан, другие страны. Сейчас спрос подупал, у людей не хватает денег. Поэтому даже если будут какие-то предложения, не все смогут на них отреагировать", – считает Разуваев.
Эксперт высказал мнение, что курс снизится до 70–80 рублей к лету, когда могут разморозить резервы.
"Там выплата дивидендов годовая, их инвестфонды должны получить дивиденды. Военная операция к этому моменту закончится. Плюс компании, которые уходят, бизнес продают, но деньги они вывести не смогут", – пояснил Разуваев.
Ранее россиян предупредили, что укрепление рубля, которое наблюдается в последние дни, еще продолжится. Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключил, что при жесточайших ограничениях на покупку и резком падении российского импорта доллар может стоить 50 и 30 рублей.
Ретейлеры сообщили о запасах техники Apple и Samsung в России на 2–3 месяца
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