Эксперт рассказал, что будет с ценами на электронику на фоне укрепления рубля

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Курс рубля никак не повлияет на изменение цен, так как пока он достаточно волатилен, существуют проблемы с выводом за рубеж. Об этом Москве 24 рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По его словам, игроки рынка проводят распродажи – 20–30% от цены, на которую повысили. Проблема состоит и в том, что многие бренды ушли из России.

"Даже если курс будет меняться в худшую сторону для нас – эти бренды не будут представлены в России дальше. Их люди покупают. Конечно, в дальнейшем их могут поставлять через Китай и Казахстан, другие страны. Сейчас спрос подупал, у людей не хватает денег. Поэтому даже если будут какие-то предложения, не все смогут на них отреагировать", – считает Разуваев.

Эксперт высказал мнение, что курс снизится до 70–80 рублей к лету, когда могут разморозить резервы.

"Там выплата дивидендов годовая, их инвестфонды должны получить дивиденды. Военная операция к этому моменту закончится. Плюс компании, которые уходят, бизнес продают, но деньги они вывести не смогут", – пояснил Разуваев.

Ранее россиян предупредили, что укрепление рубля, которое наблюдается в последние дни, еще продолжится. Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключил, что при жесточайших ограничениях на покупку и резком падении российского импорта доллар может стоить 50 и 30 рублей.

