Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля

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Россиян предупредили, что укрепление рубля, которое наблюдается в последние дни, еще продолжится, сообщает агентство "Прайм".

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключил, что при жесточайших ограничениях на покупку и резком падении российского импорта доллар может стоить 50 и 30 рублей.

"Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти, исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции", – подчеркнул Антонов.

Аналитик отметил, что в таких условиях невозможно строить ни средне-, ни долгосрочные прогнозы курса рубля. Антонов также считает, что в ближайшее время Центробанк может начать ослаблять свои меры. К примеру, снизит ключевую ставку до 13–15% годовых или уменьшит нынешнюю 12-процентную комиссию на покупку валюты на бирже.

По прогнозам эксперта, до этого времени рубль сохранит тенденцию к плавному укреплению.

Накануне курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже потерял 6,87%, снизившись до 87,68 рубля. Такой показатель наблюдался впервые с 21 февраля. Курс доллара демонстрировал снижение на 1,83% и составил 83 рубля.

Ранее американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар. Также инвестор обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

