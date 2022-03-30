ЦБ РФ порекомендовал банкам снизить разницу курсов покупки и продажи валюты до 10 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России рекомендовал кредитным организациям РФ снизить разницу курсов покупки и продажи валюты. Об этом сообщается в официальном заявлении регулятора.

Расхождение между стоимостью покупки и продажи иностранной валюты предлагается установить в границах 10 рублей.

Кроме того, в ЦБ рекомендовали ввести ограничение в 2 рубля для разницы с биржевым курсом валют для импортеров.

Официальный курс Банка России на 31 марта установлен на уровне 84,0851 рубля за доллар и 93,6960 рубля – за евро.

Ранее Центробанк рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по заявлению заемщиков. При этом ориентироваться необходимо на курс по состоянию на 18 февраля 2022 года.