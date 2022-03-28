До 9 сентября проценты по валютным вкладам можно снять только в рублях – ЦБ РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Клиенты российских банков из числа физлиц до 9 сентября текущего года проценты по валютным вкладам смогут снять только в рублях. Об этом сообщает Ассоциация российских банков со ссылкой на письмо ЦБ РФ.
"Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях", – говорится в документе.
Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Еще одно ограничение касается выдачи других иностранных валют – в указанный период их можно получить только в долларах. При этом, как объяснил Центробанк в своем письме, конверсионные операции физлиц с наличной валютой между валютными парами (например, йены и доллары) без участия рублей также запрещены, поскольку в противном случае такие операции расцениваются как продажа иностранной валюты.
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