В Банке РФ пояснили, что запрет на проведение операций без разрешения ЦБ не касается биржи

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Установленный временный запрет на проведение ряда операций без согласования с Банком России не касается биржевых торгов. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

Отмечается, что в указе Владимира Путина речь идет о прямых перечислениях на вступление в ООО, вкладе в капитал общества, пае в кооперативе.

Ранее Путин подписал указ о введении до конца 2022 года запрета на приобретение долей в иностранном бизнесе без разрешения Центробанка для россиян и российских компаний.

До этого президент РФ подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

