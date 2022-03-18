Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ 21 марта возобновит торги ОФЗ в фондовой секции Мосбиржи. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Она пояснила, что торги были остановлены для избежания резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации.

"Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов, ЦБ будет осуществлять покупки ОФЗ. Они будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности", – заявила Набиуллина.

По ее словам, после стабилизации ситуации Центробанк планирует полностью продать портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние даней операции на денежно-кредитную политику.

Ранее в Центробанке отменили комиссию при выдаче физическим лицам американской валюты. Также регулятор отменил комиссию за конвертацию других валют в доллары США, если она проводилась для выдачи наличных долларов. Новые правила введены на полгода – с 9 марта по 9 сентября – и имеют обратную силу.

