Путин запретил покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Банка России

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Владимир Путин подписал указ о введении до конца 2022 года запрета на приобретение долей в иностранном бизнесе без разрешения Центробанка для россиян и российских компаний. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций: по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента", – говорится в указе президента России.

Ранее Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.