Песков прокомментировал выдвижение Набиуллиной на должность главы ЦБ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Владимир Путин выдвинул Эльвиру Набиуллину на пост председателя ЦБ, поскольку высоко ценит ее работу во главе регулятора. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом. И мы видим, как логическим продолжением стало внесение ее кандидатуры еще на один срок", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в текущих условиях, когда Банк России ведет усиленную работу по поддержанию макроэкономической стабильности, Путин регулярно общается с Набиуллиной.

18 марта президент России внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность главы Банка России. По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Совет нижней палаты российского парламента рассмотрит данный вопрос 21 марта.

