Песков прокомментировал выдвижение Набиуллиной на должность главы ЦБ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Владимир Путин выдвинул Эльвиру Набиуллину на пост председателя ЦБ, поскольку высоко ценит ее работу во главе регулятора. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом. И мы видим, как логическим продолжением стало внесение ее кандидатуры еще на один срок", – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, в текущих условиях, когда Банк России ведет усиленную работу по поддержанию макроэкономической стабильности, Путин регулярно общается с Набиуллиной.
18 марта президент России внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность главы Банка России. По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Совет нижней палаты российского парламента рассмотрит данный вопрос 21 марта.
Набиуллина записала обращение к своим сотрудникам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: