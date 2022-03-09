В Кремле не знают о заявлении Набиуллиной об отставке

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В Кремле не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У официального представителя Кремля также спросили, как Владимир Путин оценивает работу Центробанка.

"Президент неоднократно давал оценки работе Центробанка", – приводит ответ Пескова "Интерфакс".

Ранее Набиуллина записала обращение к своим сотрудникам. Она отметила, что считает своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Также она поблагодарила сотрудников за активную работу в этот период.

