В Госдуму внесли кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность главы ЦБ

Фото: РИА Новости/пресс-служба Банка России

Владимир Путин внес в Госдуму РФ кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность главы Банка России. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что президент внес кандидатуру Набиуллиной в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ. По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Совет палаты рассмотрит данный вопрос 21 марта.

Ранее Набиуллина записала обращение к своим сотрудникам. Она отметила, что считает своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Также она поблагодарила сотрудников за активную работу в этот период.

В Кремле же сообщили, что не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.