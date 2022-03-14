Набиуллина впервые за два года не проведет брифинг по ключевой ставке

Фото: РИА Новости/пресс-служба Банка России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина впервые за два года не проведет традиционную пресс-конференцию после планового заседания совета директоров по ключевой ставке, сообщает "Интерфакс".

По итогам заседания 18 марта она лишь выступит с заявлением по денежно-кредитной политике.

"На 15:00 18 марта запланировано только заявление председателя. При этом на остальные заседания совета директоров по ставке (29 апреля, 10 июня, 22 июля, 16 сентября, 28 октября, 16 декабря) пока запланировано проведение брифингов председателя", – заявили в ЦБ.

После предыдущего внепланового заседания совета директоров России, прошедшего 28 февраля, Набиуллина тоже ограничилась только выступлением. Тогда было решено повысить ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для стабилизации экономики в России принимаются системные, серьезные и продуманные меры. Он отметил, что нормализацией ситуации с поставками сырья для разных сфер производства и преодоления дефицитов занимается Оперштаб по противодействию санкциям, организованный при правительстве России.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент наблюдаются разрывы в продуктовых цепочках, однако принимаемые государством меры направлены на упорядочивание и обеспечение на должном уровне функционирования российской экономики в сложившихся условиях.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее США и Евросоюз ввели против России ряд санкций. В том числе американские власти объявили о запрете на импорт нефти из РФ.

В свою очередь, Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.