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экономика

14:29

Власти принимают системные и продуманные меры для стабилизации экономики – Песков

властьэкономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для стабилизации экономики в России принимаются системные, серьезные и продуманные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что нормализацией ситуации с поставками сырья для разных сфер производства и преодоления дефицитов занимается Оперштаб по противодействию санкциям, организованный при правительстве России.

"Принимаются не какие-то меры, а меры весьма системные, серьезные, соответствующие экстраординарным условиям недружественным, которые нам были вменены недружественными действиями, хорошо продуманные", – цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящий момент наблюдаются разрывы в продуктовых цепочках, однако принимаемые государством меры направлены на упорядочивание и обеспечение на должном уровне функционирования российской экономики в сложившихся условиях.

Ранее Песков заявил, что власти США фактически ведут экономическую войну с Россией.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее США и Евросоюз ввели против России ряд санкций. В том числе американские власти объявили о запрете на импорт нефти из РФ.

В свою очередь, Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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