Песков прокомментировал возможность переназначения Набиуллиной главой ЦБ РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переназначения Эльвиры Набиуллиной главой Центробанка РФ.

"Мы же никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет – тогда и внесет", – отметил пресс-секретарь главы РФ, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Набиуллина записала обращение к своим сотрудникам. Она отметила, что считает своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Также она поблагодарила сотрудников за активную работу в этот период.

В Кремле же сообщили, что не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.