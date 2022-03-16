Песков назвал бандитизмом действия Запада по отношению к российскому бизнесу

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Действия западных стран по отношению к российскому бизнесу сравнимы с бандитизмом. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что санкции Запада в отношении российских бизнесменов показывают крах святости частной собственности в этих государствах. Песков подчеркнул, что многие ведущие предприниматели РФ имеют статус международных.

"Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус", – объяснил пресс-секретарь.

Песков добавил, что сейчас вести бизнес в странах Запада становится опасно.

"Конфискация их (бизнесменов. – Прим.ред.) имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им", – указал представитель Кремля.

Ранее Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов и компаний. Под ограничения подпали 15 физических и 9 юридических лиц из РФ.

В частности, в черном списке оказались бизнесмен Роман Абрамович и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.